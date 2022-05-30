Производители кисломолочки заявили о скором дефиците сырья из-за санкций

Отечественные производители кисломолочной продукции обеспокоились возможным дефицитом закваски из-за нарушенных поставок сырья на фоне санкций. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на участников рынка.

Отечественные производители кисломолочки заявили о сложностях при поставке закваски. Речь идет о том, что большая ее часть поставляется из-за рубежа. Однако многочисленные антироссийские санкции привели к тому, что логистика нарушилась и контрагенты отказываются от поставок. Поэтому запасов сырья хватит максиму на полгода, отметили участники рынка.

Эксперты сошлись во мнении, что доля отечественных производителей на внутреннем рынке закваски составляет всего 12%. При этом кефирная закваска находится в необходимых объемах. Однако других видов в России практически нет.

Аналитики посчитали, что необходимы годы и огромные инвестиции, чтобы перейти на отечественное оборудование и сырье. Кроме того, в этом вопросе необходима поддержка государства. Например, льготы — как тепличным комплексам, которым субсидировали до 30% затрат на строительство.

23 мая «Известия», ссылаясь на письмо члена комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергея Лисовского в адрес министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева написали, что отечественные производители кисломолочной продукции обеспокоены проблемами с покупкой иностранной закваски из-за санкций.