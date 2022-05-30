Россия возобновила поставки газа в Турцию по «Голубому потоку»

Поставки газа из России в Турцию по черноморскому газопроводу «Голубой поток» возобновились после планового техобслуживания. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Управлении информации ПАО «Газпром».

В компании «Газпром» добавили, что проведение комплекса данных работ было запланировано еще в прошлом году.

«Голубой поток» — газопровод между Россией и Турцией, проложенный по дну Черного моря с российского черноморского побережья на азиатскую территорию черноморского побережья Турции. Общая протяженность газопровода — 1213 км. В сутки газопровод может перекачивать 47,35 млн кубометров газа.

В конце января «Газпром экспорт» сообщил, что «Газпром» поставил в Турцию по газопроводу «Голубой поток» в 2021 году рекордный объем газа в размере 15,98 млрд кубометров. В компании отметили, что рост поставок совпал со значительным увеличением потребления газа в Турции, которое в 2021 году составило почти 61 млрд куб. м.