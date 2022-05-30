Из-за санкций на польскую картошку в KFC пропали хашбрауны

Картофельные котлеты — хашбрауны – пропали из меню и блюд сети ресторанов быстрого питания KFC в России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

«Из-за разрыва логистических цепочек хашбрауны сейчас не доступны в сети ресторанов KFC. В настоящее время мы рассматриваем альтернативные варианты», — заявили в пресс-службе.

Как объяснил «Газете.Ru» старший менеджер одного из московских ресторанов сети, сейчас вместо хашбраунов в блюда — например, в Бокс-мастер — начали добавлять картофель по-деревенски. По его словам, хашбрауны исчезли из-за антироссийских санкций и ответных мер.

«Дело в том, что эту позицию из меню в KFC изготавливали из польской картошки, но сейчас она пропала. Картофель из Польши до 2014 года использовали вообще для всех продуктов ресторана. Затем постепенно импортозаместили картофель фри и по-деревенски», — рассказал сотрудник ресторана.

На прошлой неделе пресс-служба KFC в России сообщила, что в сети ресторанов начали продавать напитки отечественного производителя «Черноголовка». Традиционные для сети напитки брендов Pepsico: 7Up, 7Up Мохито, Pepsi, Mirinda отсутствуют. Рядом с ними в меню находится отметка «будет позже».