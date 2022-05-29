ЕС не согласовал облегченную версию нефтяного эмбарго в отношении России

Комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (КОРЕПЕР) не сумел достичь компромиссного решения по вопросу облегченной версии нефтяного эмбарго в отношении России в ходе экстренной встречи перед саммитом ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в институтах ЕС в Брюсселе.

«Сегодня прошло заседание Корепера, где обсуждался вопрос запрета поставок [российской] нефти. Нам предстоит рассмотреть дополнительные детали на еще одном заседании, которое пройдет в понедельник», — сказал он.

Страны Евросоюза обсуждают предложение Еврокомиссии о запрете на поставки российской нефти в ЕС морским путем к концу текущего года. При этом предполагается сделать исключение для нефти, которая поставляется по российскому трубопроводу «Дружба». Этот газопровод снабжает Венгрию, Словакию и Чехию.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что шестой пакет санкций в отношении России снова не смогли согласовать из-за споров по условиям эмбарго на российскую нефть.