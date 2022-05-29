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В пресс-службе McDonald's назвали слухами информацию о новом меню в ресторанах России

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В пресс-службе сети ресторанов быстрого питания McDonald's назвали сообщения о том, что из меню исчезнет бигмак, а форма работников останется прежней, слухами. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В организации отказались комментировать эту информацию.

«Меню еще в разработке», — рассказали в пресс-службе McDonald's.

Ранее в Telegram-канале «Mash» появилась информация о том, какие изменения могут появиться в меню бывших ресторанов McDonald's после их открытия.

По данным источника «Mash» в McDonald's, из меню уберут классический и сырный «Биг Тейсти». Также нельзя будет заказать «Макфлури де люкс» со вкусом клубники и шоколада.

До этого стало известно, что сотрудники McDonald's, расположенного на Пушкинской площади в Москве, уже получили новую форму.

По словам одно из сотрудников сети быстрого питания, форма будет состоять из черной футболки и кепки. В дизайне заведения также будет больше черного цвета, а все желтые буквы «М» уберут. При этом работник отметил, что все остальное останется таким же, каким и было, к примеру, меню.

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