Евросоюз выразил «серьезную озабоченность» задержанием двух греческих танкеров в Иране

Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Питер Стано в письменном заявлении отметил, что Евросоюз контактирует с Ираном по вопросу задержания двух греческих танкеров.

«Мы незамедлительно подняли этот вопрос, выразили иранским властям нашу серьезную озабоченность, призвали как можно быстрее прояснить и урегулировать ситуацию, добиться деэскалации», — отметил он.

Ранее стало известно, что силами Корпуса стражей исламской революции были задержаны два греческих танкера с нефтью. В заявлении властей говорится, что эти корабли остановлены из-за нарушений в водах Персидского залива.

Генеральный секретарь греческого министерства иностранных дел Фемистоклис Демирис выразил решительный протест послу Ирана в Афинах «в связи с насильственным захватом двух кораблей под греческим флагом в Персидском заливе».