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Bloomberg сообщил о не дошедших до держателей выплатах по российским евробондам

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Держатели евробондов России по состоянию на вечер 27 мая не получили положенные выплаты в евро и долларах. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, невыплаченная сумма составила порядка $100 млн: по еврооблигациям со сроком погашения в 2026 году на сумму $71,25 млн и €26,5 млн ($28,5 млн) со сроком погашения в 2036 году. После этого начался отсчет 30-дневного грейс-периода — фиксированного срока, за который нужно исправить ситуацию.

Однако поздно вечером того же дня центральный депозитарий России — Национальный расчетный депозитарий — сообщил о списании средств с его счета в пользу счетов депонентов. Правительство России на прошлой неделе сделало заявление, что выплаты купонных доходов по еврооблигациям НРД означают, что оно выполнило свои обязательства.

США вводили ограничения против российского госдолга поэтапно. Сначала в 2019-м запретили американским инвесторам покупать российские еврооблигации на первичном рынке. Затем, весной прошлого года вышел запрет на покупку на первичном рынке и тех гособлигаций России, которые выпущены в рублях. После того, как президент России Владимир Путин объявил о признании ЛНР и ДНР, США 23 февраля запретили покупать гособлигации России, выпущенные в любой валюте, на вторичном рынке.

При этом Россия уже дважды после ввода американских санкций смогла расплатиться по своим еврооблигациям. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

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