Нацбанк Украины: Киев получил от партнеров $6,5 млрд с начала спецоперации РФ

Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова рассказала, что западные партнеры предоставили Киеву 6,5 млрд долларов с момента начала спецоперации РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Предоставляемые средства направляются на поддержку экономики, подчеркнула Рожкова.

По ее словам, в данную сумму входят как грантовые, так и кредитные средства — размер процентной ставки она не уточнила.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

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