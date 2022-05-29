Нацбанк Украины: Киев получил от партнеров $6,5 млрд с начала спецоперации РФ

Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова рассказала, что западные партнеры предоставили Киеву 6,5 млрд долларов с момента начала спецоперации РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Предоставляемые средства направляются на поддержку экономики, подчеркнула Рожкова.
По ее словам, в данную сумму входят как грантовые, так и кредитные средства — размер процентной ставки она не уточнила.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Украина ввела военное положение на всей территории страны.
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