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Паромы Петербург-Калининград планируют запустить в следующем году

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак заявил, что паромное сообщение между Санкт-Петербургом и Калининградом планируют запустить в 2023 году. Его цитирует ТАСС.

«Этот вариант… представляется интересным, прежде всего, за счет грузоперевозок, а не за счет пассажирских перевозок. Поскольку лететь 1:30 на самолете или 40 часов на пароме, конечно, очевидно [преимущество] в сторону самолета», — пояснил Ермак. По его словам, рентабельность возможна, если на борту будут еще какие-то услуги, по этому вопросу идут переговоры.

Для туристов стоимость билета может достигать 15 тыс. руб. в один конец, прорабатывается вопрос о снижении цены до 8 тыс. руб.

Ранее стали известны самые популярные направления летнего отдыха 2022 у россиян.

В топ-10 направлений для авиаперелетов, несмотря на временные ограничения, вошли Симферополь, Минеральные Воды, Анапа, Калининград, Владикавказ, Екатеринбург и Баку.

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