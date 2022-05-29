Эксперт предсказал доллар по 80 рублей во втором полугодии

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что доллар может вернуться к курсу по 80 рублей во втором полугодии, сообщает РИА «Новости».

Одной из причин возвращения курса к прошлым значениям является постепенное смягчение валютного контроля и возвращения объемов импорта к уровню до февраля.

«Все эти события могут во втором полугодии серьезно изменить рыночный баланс предложения валюты и спроса на нее и сдвинуть «справедливый» курс доллара к рублю выше 80», — заявил Сыроваткин.

Ранее экономисты РАН назвали курс в 60-65 рублей за доллар «золотой серединой».

Равновесие курса, пишут они, должно быть определено, исходя из дефицита бюджета, оттока капитала и уровня торгового баланса. Последний параметр сейчас сильно перевешивает в сторону положительного сальдо (уровень экспорта превышает уровень импорта) и — на фоне ограничений ЦБ и Минфина по использованию резервных валют — формирует переизбыток валютного предложения внутри РФ. Таким образом, действующее бюджетное правило неспособно сдерживать курс рубля.