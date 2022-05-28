Турция планирует потреблять газ из Черного моря в первом квартале 2023 года

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что республика намерена в первом квартале 2023 года потреблять газ, который добывают в Черном море, пишет турецкая ежедневная газета Star.

«Я хотел бы сообщить всем нашим гражданам в Турции хорошую новость о том, что газ, добываемый в Черном море, они будут сжигать на своих кухнях в первом квартале 2023 года», — сказал Октай.

До этого министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез говорил, что Анкара будет отдавать предпочтение краткосрочным и среднесрочным контрактам, чтобы не нарушать баланс спроса и предложения на рынке.

Ранее газета «Сабах» сообщила, что переднеазиатское государство намерено инвестировать почти $10 млрд миллиардов в добычу и транспортировку 540 млрд кб.м. газа в Черном море.

1 января Денмез заявлял, что в 2022 году газ, который Турция добудет в Черном море, поступит во все уголки страны. Глава Минэнерго Турции, посетив строящийся тогда завод по переработке природного газа Филиос, сказал, что первоначальная мощность предприятия составит 10 млн кб.м. в сутки.