Макрон и Шольц заявили о срочной необходимости снятия блокады с Одессы для вывоза зерна

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявили о необходимости снятия блокады с Одессы для вывоза украинского зерна, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Елисейский дворец.

«Президент Эммануэль Макрон и канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом Владимиром Путиным настаивали на срочной необходимости снятия блокады с Одессы, чтобы разрешить экспорт украинских зерновых по Черному морю и избежать мирового продовольственного кризиса», — говорится в сообщении по итогу разговора.

В тексте отмечается, что лидеры Франции и Германии приняли к сведению слова российского лидера о том, что доступ в украинский порт для вывоза зерна будет открыт для судов, если территория будет предварительно разминирована.

Ранее сообщалось, что в ходе разговора с западными коллегами Путин рассказал о развитии специальной военной операции на территории Украины. Также он подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога с Украиной.