Немецкие фермеры предупредили о проблемах с урожаем из-за антироссийских санкций

В Германии фермеры сообщили о возможных затруднениях в выращивании растений и росте цен на продукцию из-за ограничений на импорт минеральных удобрений из России и Белоруссии, пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Отмечается, что работники ферм ожидают сокращение урожая на три миллиона тонн.

«Исчезновение с рынка российских азотных и комплексных, а также белорусских калийных удобрений приведет к снижению урожайности зерновых культур», — пишет автор публикации.

По данным издания, в 2021 году Евросоюз импортировал из России 4,6 млн тонн этой продукции. Потребление минеральных удобрений по всей Европе составило около 13 млн тонн.

Производство этой продукции требует большого количества природного газа, основным источником которого для Европы является Россия.

Ранее 28 мая вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что не согласен с обвинениями Берлина в неохотной помощи Киеву на фоне продолжения российской военной спецоперации на Украине. Однако, в интервью Welt am Sonntag он признал, что ФРГ не может выполнить всех пожеланий украинских властей в контексте военной поддержки.