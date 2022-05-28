Минпромторг поддержит российский бизнес в Монголии

Российское министерство промышленности и торговли выразило готовность поддержать российский бизнес, представители которого выразят желание работать на территории Монголии, сообщается в Telegram-канале Форум «Россия-Монголия. Партнерство в новой реальности».

По словам директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Романа Чекушова, ведомство сейчас ведет опрос на предмет заинтересованности предпринимателей.

«Мы готовы распространить инструменты поддержки на локализацию компаний за рубежом. Давайте посмотрим, есть ли такая востребованность у бизнеса, например, для Монголии. Мы готовы осуществлять государственную поддержку», — сказал Чекушов.

Он отметил, что поддержка может заключаться в возмещении денег, которые компании тратят на аренду помещений, перевозку оборудования и ремонтные работы.

В начале марта в Монголии состоялась презентация первого национального электромобиля. Выпуск модели Hero наладили на предприятии Bars Motors.