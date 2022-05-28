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Экономисты РАН назвали курс в 60-65 рублей за доллар «золотой серединой»

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Специалисты Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН опубликовали ежеквартальный прогноз, в котором отметили необходимость выравнивания курса рубля на оптимальные для экономики РФ значения, пишет РБК.

«Почему-то считается, что укрепление рубля это хорошо, ослабление плохо. На самом деле плохо и то и то. Рубль должен быть в каких-то разумных границах», — цитирует издание слова министра экономического развития Максима Решетникова.

Экономисты ИНП РАН заявили, что в настоящее время курс в 60-65 руб/ за доллар является «золотой серединой». Равновесие курса, пишут они, должно быть определено, исходя из дефицита бюджета, оттока капитала и уровня торгового баланса. Последний параметр сейчас сильно перевешивает в сторону положительного сальдо (уровень экспорта превышает уровень импорта) и — на фоне ограничений ЦБ и Минфина по использованию резервных валют — формирует переизбыток валютного предложения внутри РФ. Таким образом, действующее бюджетное правило неспособно сдерживать курс рубля.

«В этой связи некоторое недоумение вызывают тезисы об искусственном характере текущего курса рубля. Скорее, в период 2018–2021 годов курс был искусственно занижен за счет действия бюджетного правила», — отметили специалисты ИНП.

Ранее сооснователь инвестиционного фонда «Y2 Finance» Ян Марчинский также рассказывал «Газете.Ru», что из-за сильного дисбаланса экспорта и импорта российской экономики доллар не вырастет в ближайшие недели до уровня конца февраля — начала марта.

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