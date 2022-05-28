WP: ЕС пытается добиться от Венгрии согласия на отказ от российской нефти

ЕС пытается добиться от Венгрии согласия на план поэтапного отказа от импорта нефти из России, передает The Washington Post.

По данным издания, после почти месяца дебатов ЕС так и не пришел к соглашению по нефти, в значительной степени из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Венгрия не имеет выхода к морю и по-прежнему сильно зависит от трубопроводной нефти из России. Орбан сказал, что эмбарго будет подобно «ядерной бомбе», поразившей экономику его страны», — говорится в материале.

Чиновники ЕС опасаются, что Орбан воспользуется ситуацией, чтобы добиться «непомерных уступок» от Брюсселя.

Один из возможных вариантов санкций — эмбарго только на морские поставки российской нефти с сохранением поставок по трубопроводу.

Ранее Будапешт предложил Евросоюзу наложить эмбарго на морские поставки нефти из России взамен наземных, чтобы экономики стран объединения нормально функционировали. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто.

По его словам, это следует сделать, поскольку «они составляют наибольшую долю поставок российской нефти в Европу, в то время как трубопроводные поставки составляют меньшинство».