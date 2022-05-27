Bloomberg сообщило, что Банк России ввел ограничения для итальянских клиентов UniCredit и Intesa

Банк России ввел ограничения для итальянских физических и юридических лиц, у которых есть счета в «дочках» UniCredit и Intesa. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информацию источников в отрасли.

По данным издания, российский Центробанк постановил, что итальянские физические и юридические лица могут снимать деньги со своих счетов в российских подразделениях UniCredit и Intesa только с разрешения «местного руководства».

Кроме того, российский регулятор запретил итальянцам открывать новые счета в указанных банках.

ЦБ также ограничил размер денежных переводов, включая консульские операции, для счетов, на которых находится от €100 000. Исключения сделают только для граждан Италии, у которых есть вид на жительство в России.

В середине мая газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила, что западные финансовые конгломераты — итальянский Unicredit и американский Citigroup — рассматривают варианты продажи активов и их обмена в качестве способа ухода с российского рынка.