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Иран задержал два греческих танкера с нефтью

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Reuters

Два греческих танкера с нефтью были задержаны силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана). Об этом сообщает агентство IRNA, ссылаясь на пресс-службу КСИР.

В заявлении КСИР говорится, что эти два судна задержали из-за нарушений в водах Персидского залива.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Греции, генеральный секретарь греческого внешнеполитическое ведомства Фемистоклис Демирис выразил решительный протест послу Ирана в Афинах «в связи с насильственным захватом двух кораблей под греческим флагом в Персидском заливе».

«Вышеуказанные действия по существу эквивалентны актам пиратства», — сказано в заявлении.

Генсек указал, что эти акты противоречат основным нормам международного права и международного судоходства. Он потребовал незамедлительно освободить корабли и их экипажи. Кроме того, дипломат отметил, что такие действия особенно негативно повлияют на отношения между двумя странами, а также на отношения между Ираном и Евросоюзом.

Ранее стало известно, что российский танкер «Пегас» был задержан в порту Каристос на острове Эвбея в Греции.

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Иран и мир
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