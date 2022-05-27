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Тинькофф приостанавливает оформление вкладов в валюте

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Depositphotos

Тинькофф банк временно прекращает оформление вкладов в валюте с 28 мая, сообщается в Telegram-канале кредитной организации.

В банке предложили клиентам «присмотреться» к вкладам в рублях, так как их доходность выше валютных, а минимальная сумма пополнения составит 50 000 рублей. В Тинькофф также уточнили, что те, кто уже открыл валютный счет, смогут пополнить его до конца действия, однако пролонгировать его не получится. В этом случае по окончании срока действия вклада средства автоматически зачислятся на счет в той валюте, в которой клиент его открывал.

Ранее сообщалось, что «Тинькофф Банк» запустил свой сервис для оплаты покупок при помощи смартфона — Tinkoff Pay. Сервисом могут пользоваться те магазины, у которых есть эквайринг от «Тинькофф Кассы», необходимая кнопка у них появится автоматически.

В банке рассчитывают на то, что в скором времени карты и счета к сервису смогут подключать клиенты других кредитных организаций.

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