Майнеры занимают 2% в общем объеме потребляемой в России электроэнергии

Доля майнеров криптовалют занимает 2% в общем объеме потребляемой в России электроэнергии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные заместителя руководителя Минпромторга Василия Шпака.

Он уточнил, что майнеры потребляет больше электричества, чем сельское хозяйство. В связи с этим рынок нуждается в «обелении» и регулировании.

«Знаете, сколько приходится на долю майнинга в общей карте электрической генерации в нашей стране? А я вам скажу: больше 2%. Это больше, чем расходы электрической энергии на сельское хозяйство», — сказал Шпак в рамках дискуссионной площадки «Единой России» по развитию блокчейн-технологий.

Заместитель главы Минпромторга отметил, что майнинг необходимо признать промышленной деятельностью либо промышленной отраслью и сделать понятной и прозрачной для государства.

Шпак напомнил, что на сегодняшний день майнинг цифровых валют по-прежнему находится в «серой зоне», не облагается налогами и создает риски для тех людей, которые им занимаются.

Ранее на этой неделе РБК сообщило, что в Гocдуме рассмотрят новую версию зaкoнoпpoeктa, регулирующего мaйнинг криптовалюты в России. Предыдущую версию документа отозвали.