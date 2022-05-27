Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Данко вспомнил, как потерял девственность с Верой Сотниковой 18:41
Переваренную тараканами лунную пыль продадут на аукционе за сотни тысяч долларов 18:40
Власти Белоруссии на лето ограничили доступ в пограничную полосу на границе... 18:38
В России открылся Дом-музей семьи Ростроповичей 18:35
Из-за дефицита бензина Украина создаст государственную сеть АЗС 18:32
Стало известно, где пройдет перенесенный из России молодежный чемпионат мира... 18:32
Солистка «Винтажа» Плетнева рассказала, как относится к откровенным фото дочери... 18:31
В МИД заявили о способности РФ обеспечить свою безопасность в условиях... 18:31
Скорсезе высказался о смерти Рэя Лиотты 18:30
У пермяков украли выплаты за погибшего на Украине сына и сбережения... 18:27
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Силуанов объяснил рост инфляции в мире бездумной накачкой деньгами экономик Запада

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Рост мировой инфляции произошел из-за бездумной, ошибочной накачки деньгами экономик западных стран. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов, пишет ТАСС.

По его словам, Запад предупреждали, чтобы они вели аккуратную и осторожную политику с точки зрения накачки экономик деньгами, так как это приведет к инфляции.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что из-за санкций против РФ развитые страны столкнулись с сильнейшей за 40 лет инфляцией. Говоря о России, глава государства признал, что санкции приводят к ряду сложностей в стране, но одновременно делают ее в чем-то сильнее.

Ранее газета The Washington Post писала, что растущие страхи западных лидеров из-за глобального экономического спада усложняют введение новых санкций против России. В некоторых развивающихся странах из-за складывающейся ситуации может начаться голод. Помимо этого, в США и Европе продолжают расти цены на энергоресурсы, что повлияло на рекордную за 40 лет инфляцию. В WP также добавили, что, несмотря на большое количество введенных против России санкций, Евросоюз продолжает закупать энергоресурсы у Москвы, подпитывая ее деньгами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть