Силуанов объяснил рост инфляции в мире бездумной накачкой деньгами экономик Запада

Рост мировой инфляции произошел из-за бездумной, ошибочной накачки деньгами экономик западных стран. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов, пишет ТАСС.

По его словам, Запад предупреждали, чтобы они вели аккуратную и осторожную политику с точки зрения накачки экономик деньгами, так как это приведет к инфляции.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что из-за санкций против РФ развитые страны столкнулись с сильнейшей за 40 лет инфляцией. Говоря о России, глава государства признал, что санкции приводят к ряду сложностей в стране, но одновременно делают ее в чем-то сильнее.

Ранее газета The Washington Post писала, что растущие страхи западных лидеров из-за глобального экономического спада усложняют введение новых санкций против России. В некоторых развивающихся странах из-за складывающейся ситуации может начаться голод. Помимо этого, в США и Европе продолжают расти цены на энергоресурсы, что повлияло на рекордную за 40 лет инфляцию. В WP также добавили, что, несмотря на большое количество введенных против России санкций, Евросоюз продолжает закупать энергоресурсы у Москвы, подпитывая ее деньгами.