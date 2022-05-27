Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Канаде рассказали, что обучали украинских военных в рамках двухстороннего... 15:31
Экс-игрок ЦСКА Масалитин считает, что «Ливерпуль» в финале ЛЧ пойдет... 15:31
Дочь Янковского и Фандеры призналась, что два месяца скрывала от родителей отчисление... 15:29
Эмбер Херд заявила об угрозах убийством из-за суда с Джонни Деппом 15:29
Lucasfilm показала первый кадр из фильма «Индиана Джонс 5» 15:28
В Твери обнаружили бордель с несовершеннолетней проституткой в массажном... 15:27
Дима Билан назвал фаната «заразой» со сцены Ледового дворца 15:27
В Челябинске сотрудник аэропорта украл у пассажира дорогие наушники во время... 15:27
Филиппинцы стали скупать книги о диктаторе Маркосе после того, как его сын стал... 15:24
Мишустин заявил о снижении инфляции в России до уровня 1999 года 15:22
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Шри-Ланка начала покупать российскую нефть из-за топливного кризиса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Южноазиатское государство Шри-Ланка начало покупать нефть в России в свете топливного кризиса в стране. Об этом пишет агентство Bloomberg.

На сегодняшний день Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Ситуация вызвана нехваткой иностранной валюты. Деньги, в свою очередь, перестали поступать из-за ограничения туристического потока в страну в результате пандемии. Из-за этого страна не может себе позволить закупать топливо в необходимом объеме.

«Шри-Ланка получает российскую нефть, которую она будет использовать для производства топлива, поскольку обанкротившаяся страна сталкивается с катастрофической нехваткой всего топлива: от бензина до дизельного», — говорится в сообщении агентства.

Российское сырье сорта Siberian Light будет перерабатываться на заводе Ceylon Petroleum Corp, сказал председатель этого предприятия Сумит Виджесингхе. Первую поставку ожидают 28 мая.

Виджесингхе отметил, что нефть Siberian Light — один из немногих сортов, который завод может себе позволить перерабатывать. До этого завод простаивал два месяца подряд.

В середине мая министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекера сказал, что страна рассчитывает на помощь России по части выхода из энергетического кризиса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть