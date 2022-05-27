Шри-Ланка начала покупать российскую нефть из-за топливного кризиса

Южноазиатское государство Шри-Ланка начало покупать нефть в России в свете топливного кризиса в стране. Об этом пишет агентство Bloomberg.

На сегодняшний день Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Ситуация вызвана нехваткой иностранной валюты. Деньги, в свою очередь, перестали поступать из-за ограничения туристического потока в страну в результате пандемии. Из-за этого страна не может себе позволить закупать топливо в необходимом объеме.

«Шри-Ланка получает российскую нефть, которую она будет использовать для производства топлива, поскольку обанкротившаяся страна сталкивается с катастрофической нехваткой всего топлива: от бензина до дизельного», — говорится в сообщении агентства.

Российское сырье сорта Siberian Light будет перерабатываться на заводе Ceylon Petroleum Corp, сказал председатель этого предприятия Сумит Виджесингхе. Первую поставку ожидают 28 мая.

Виджесингхе отметил, что нефть Siberian Light — один из немногих сортов, который завод может себе позволить перерабатывать. До этого завод простаивал два месяца подряд.

В середине мая министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекера сказал, что страна рассчитывает на помощь России по части выхода из энергетического кризиса.