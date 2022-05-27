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Страны азиатского региона обогнали Европу по объемам закупок нефти из России

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Global Look Press

Агентство Bloomberg со ссылкой на аналитическую фирму Kpler отметило, что в апреле азиатский макрорегион обогнал Европу по закупкам нефти из РФ.

В мае, пишет издание, отрыв может увеличиться, но его показатели, возможно, будут ниже, чем рекордные данные за минувший апрель. Сообщается, что речь идет об около 57 млн баррелей нефти марки Urals и 7,3 млн баррелей дальневосточной нефти ESPO.

«Хотя поставки в этом месяце, вероятно, будут немного ниже, они все равно будут побиты только рекордом прошлого месяца», — отметила аналитик Джейн Се.

Большую часть топлива по выгодным для себя ценам скупили клиенты из Китая и Индии, несмотря на украинский кризис и увеличенное время доставки груза (более двух месяцев).

Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что экспорт энергоносителей приносит российским властям €800 млн в день.

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