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В Евросоюзе рассказали, что обсуждают планы на случай прекращения импорта газа из РФ

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Reuters

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила о разработке Европейским союзом планов на случай прекращения поставок газа из РФ, сообщает газета Financial Times.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда любое государство-член ЕС может стать следующим (остаться без поставок газа). Мы готовим планы на случай непредвиденных обстоятельств, если в этом году произойдет полный сбой (в импорте топлива)», — отметила она.

По словам Симсон, ЕС, в частности, прорабатывает возможность увеличения поставок газа из Израиля через территорию Египта, а также продолжает свои контакты с Алжиром.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что частные компании страны, которые ответственны за поставку газа потребителям, ищут топливо по всему миру, чтобы выполнить обязательства перед клиентами.

Она выразила надежду, что страна сможет пережить «эти сложные времена».

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