Forbes рассказал о богатейших наследниках миллиардеров из России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров, поставив на первое место сына основателя «Лукойла» Вагита Алекперова — Юсуфа — с возможной суммой денег в $21,4 млрд.

Далее идут дети владельца СУЭК и «Еврохим» Андрея Мельниченко — Тара и Андриан, которые могут наследовать по $11,35 млрд.

Затем идут дочь и сын главы «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона (также по $11,35 млрд), трое наследников бизнесмена Владимира Лисина (по $8,3 млрд) и двое детей основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова (по $7,55 млрд), хотя последний не считает себя «российским миллиардером».

Ранее стало известно, что капитал 10 богатейших людей превышает совокупное состояние 40% жителей Земли и составляет $12,7 трлн. А общее количество финансов у 2688 миллиардеров оказалось выше, чем весь объем средств 3,1 млрд беднейших жителей планеты.