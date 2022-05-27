Глава ДНР Пушилин сообщил о намерении приехать на ПМЭФ

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в интервью РИА «Новости», что намерен посетить Петербургский международной экономический форум (ПМЭФ).

«Да, есть в планах в этом году присутствовать на Питерском экономическом форуме. Пока планы разрабатываются», — сказал он.

25-й юбилейный ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня 2022 года. В форуме примут участие свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей. Приглашения на данное мероприятие были разосланы зарубежным участникам более чем из 190 стран. Участие в форуме подтвердили представители из 69 стран и территорий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин собирается выступить на пленарной сессии ПМЭФ 17 июня в очном формате.