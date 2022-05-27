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«Известия»: производители молочных продуктов и соков планируют сократить ассортимент

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Global Look Press

В ближайшее время производители молочных продуктов и сока могут сократить собственный ассортимент. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в одной из крупнейших компаний рынка.

Он отметил, что заводам вскоре может перестать хватать упаковок Tetra Pak — один из двух производителей тары прекратил работу еще в марте. Когда особая асептическая упаковка станет дефицитной, заводы будут сосредоточены на производстве скоропортящегося товара и не смогут долго хранить молоко.

«Пока компании не знают, как решать этот вопрос, совершенно точно у всех сократится ассортимент — альтернатив для асептической упаковки пока не видно», — пояснил источник.

Производителям соков и детского питания не хватает не только «тетрапаков», но и красок и клея для них. Исполнительный директор «Русбренда» (сюда входят Danone, Unilever и другие компании) Алексей Поповичев рассказал, что в связи с этим, если ситуация не изменится, бизнес может отказаться от товаров небольшого объема и продукции с долгим сроком годности.

Ранее сообщалось, что поставщики попросили не отменять запрет на расширение торговых сетей при достижении 25% рынка на определенной территории.

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