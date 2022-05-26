Минстрой РФ проанализирует перспективы развития льготной ипотеки после снижения ставки ЦБ

Руководитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин заявил, что ведомство намерено провести анализ перспективы развития льготной ипотеки после снижения ключевой ставки Банка России до 11%. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, снижение ставки ЦБ до 11% может стать новым шагом в развитии льготной ипотеки.

Файзуллин подчеркнул, что для принятия каких-либо решений в этом вопросе, ведомству вместе с коллегами нужно будет провести анализ того, как в дальнейшем эта программа будет развиваться с учетом новых условий, а также оценить перспективы влияния таких решений на будущем улучшении жилищных условий граждан Российской Федерации.

Ранее Банк России принял решение о снижении ключевой ставки сразу на три процентных пункта (с 14 до 11% годовых).

Согласно информации ЦБ, последние недельные данные свидетельствуют о значительном замедлении текущих темпов роста цен в стране.

Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция в Российской Федерации снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.