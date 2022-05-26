На заправках Венгрии ввели ограничения на бензин для иностранцев

На заправках Венгрии ввели ограничения на бензин — теперь заправляться там смогут лишь владельцы машин с венгерскими номерами. Об этом сообщает сербский телеканал РТС.

Власти Венгрии объяснили решение тем, что в стране стал процветать «бензиновый туризм, который поставил под угрозу бесперебойное снабжение». «Бензиновый туризм» является злоупотреблением ценовой политикой в Венгрии, поскольку цены на бензин в стране сейчас заморожены, добавили в правительстве.

Ранее сообщалось, что Сербия договорилась о хранении 500 млн куб. м газа в венгерских хранилищах до конца июня ради стабильного снабжения будущей зимой. Об этом заявил министр финансов Синиша Мали.

По его словам, венгерские хранилища будут заполняться до конца июня. При этом в октябре уже можно будет использовать 3 млн кубометров газа, затем 6 млн в ноябре и столько же в декабре, январе и феврале. И уже в марте можно будет использовать 3 млн кубометров газа.

17 мая министр энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что страна намерена снизить зависимость от российского газа на 40% в 2023 году при помощи поставщиков из других стран. Михайлович рассказала, что к осени 2023 года строители должны закончить газотранспортную связку между Сербией и Болгарией.