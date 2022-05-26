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Путин заверил, что Россия настроена продолжить бесперебойные поставки газа в Италию

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что продолжит поставки газа в страну. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«При обсуждении проблематики энергобезопасности подтвержден настрой российской стороны и далее обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Италию по зафиксированным в контрактах ценам», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Италии Марио Драги ситуацию на Украине.

В Кремле отметили, что Путин, в частности, рассказал о предпринимаемых шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, «включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Черного морей.

До этого сообщалось, что Украина не собирается вести переговоры с Россией до восстановления контроля над территориями, утраченными после начала российской спецоперации 24 февраля. При этом Зеленский отметил, что возвращение «всех территорий, скорее всего, будет связано с жертвами». Кроме того, он выразил уверенность в том, что мировая поддержка Киеву будет продолжаться.

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