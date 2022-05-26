Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
На севере Москвы рухнуло здание фабрики 19:28
Небензя призвал США не вводить мир в заблуждение о причинах продовольственного... 19:26
Губерниев отказался заменить Урганта на фестивале «Ночь музыки» 19:24
Вышедший на награждение с символом Z гимнаст Куляк отказался возвращать медаль 19:15
Путин заверил, что Россия настроена продолжить бесперебойные поставки газа в Италию 19:12
В Белоруссии создадут оперативное командование ВС на южном направлении 19:09
Абрамович официально перестал быть владельцем «Челси», продав клуб бизнесмену Боули 18:57
Путин: РФ готова помочь преодолеть продовольственный кризис, если с нее снимут... 18:57
В Екатеринбурге устроят средневековый балаган с шутами и викингами 18:56
Топ-менеджер Microsoft оказался замешан в порноскандале 18:54
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Медведев призвал «не стесняться» решения по параллельному импорту

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Дмитрий Медведев/Twitter

«Непростое» решение по параллельному импорту продиктовано выбором в пользу своих граждан, и этого не стоит «стесняться». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Выбирая между интересами наших граждан и нашего бизнеса с одной стороны и интересами крупных компаний, их брендов, понятно, в чью пользу было принято это решение. Мы и дальше должны так поступать, нечего стесняться абсолютно», — подчеркнул Медведев.

Газета «Известия» ранее сообщала, что российский бизнес уже начал тестовые закупки и продажи товаров в рамках параллельного импорта.

Позднее газета «Коммерсантъ» писала, что южнокорейская Samsung и американская Apple подали заявки на документы с целью продавать свои новые гаджеты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Сертификация и декларирование новых гаджетов для ЕАЭС позволяет ввозить гаджеты в том числе и в Россию, пояснили в «Ъ». Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков допустил, что компании рассчитывают на то, что «турбулентные события закончатся» и можно будет снова продавать технику в России. В настоящее время Apple и Samsung не поставляют свою технику в Россию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть