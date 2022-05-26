Медведев призвал «не стесняться» решения по параллельному импорту

«Непростое» решение по параллельному импорту продиктовано выбором в пользу своих граждан, и этого не стоит «стесняться». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Выбирая между интересами наших граждан и нашего бизнеса с одной стороны и интересами крупных компаний, их брендов, понятно, в чью пользу было принято это решение. Мы и дальше должны так поступать, нечего стесняться абсолютно», — подчеркнул Медведев.

Газета «Известия» ранее сообщала, что российский бизнес уже начал тестовые закупки и продажи товаров в рамках параллельного импорта.

Позднее газета «Коммерсантъ» писала, что южнокорейская Samsung и американская Apple подали заявки на документы с целью продавать свои новые гаджеты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Сертификация и декларирование новых гаджетов для ЕАЭС позволяет ввозить гаджеты в том числе и в Россию, пояснили в «Ъ». Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков допустил, что компании рассчитывают на то, что «турбулентные события закончатся» и можно будет снова продавать технику в России. В настоящее время Apple и Samsung не поставляют свою технику в Россию.