Shell обсуждает с индийскими компаниями продажу доли в проекте «Сахалин-2»

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell ведет переговоры с двумя крупнейшими нефтегазовыми компаниями Индии по поводу продажи доли европейской компании в проекте по добыче сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию, полученную от источников.

Речь идет о предприятиях ONGC Videsh и Gail. Пока непонятно, приведут ли переговоры к заключению сделки. Предполагаемая стоимость тоже непонятна, поскольку Shell списала стоимость активов в России в размере $4,24 млрд.

По данным издания, Shell также продолжает вести обсуждения с китайскими предприятиями и с представителями нефтяного бизнеса из других государств.

На прошлой неделе индийская газета The Economic Times со ссылкой на источники писала, что ONGC Videsh хочет поучаствовать в торгах на покупку доли Shell в проекте «Сахалин-2».

Shell еще в конце февраля заявила о выходе из всех нефтегазовых проектов в России из-за ситуации на Украине.

Накануне сообщалось, что российская нефтяная компания «Лукойл» закрыла сделку по покупке АЗС и завода смазочных материалов Shell в России.