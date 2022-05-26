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Путин сообщил, что Россия остается крупным экспортером пшеницы в мире

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, по-прежнему, остается самым крупным экспортером пшеницы в мире. Об этом сообщает пресс-служба Кремля на официальном сайте.

«Россия остается самым крупным экспортером пшеницы в мире, номер один. Совсем недавно только мы [ее] закупали, а теперь продаем, причем номер один в мире», — обратил внимание Путин в рамках первого Евразийского экономического форума.

Также Путин подчеркнул, что «такие страны, как США или Китай, производят больше, но они и потребляют больше».

«А на внешнем рынке Россия стала номер один», — заключил российский глава государства.

Ранее стало известно, что цена пшеницы в Европе достигла рекордных €438,25 за тонну.

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