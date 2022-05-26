Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Капрала британской армии судят за приставания и пошлые смайлики 14:50
Путин призвал государственные органы «не мешать бизнесу» 14:50
Пума забралась в школьный туалет и напугала людей своим поведением 14:48
Число абонентов спутникового интернета Starlink превысило 400 тысяч 14:47
Княгиня Шарлен упомянула Альбера II в интервью на фоне слухов о проблемах... 14:46
Shell обсуждает с индийскими компаниями продажу доли в проекте «Сахалин-2» 14:45
Филипп Киркоров поделился секретом молодости Аллы Пугачевой 14:45
Басурин предположил, сколько еще украинских военных прячутся... 14:44
Актер Мадянов заявил, что за рубежом «воруют» сюжеты из русских... 14:44
Подросток из Ижевска напал на школьника из-за электронной сигареты 14:39
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Киеве предупредили Венгрию, что с нефтепроводом «Дружба» может «что-то случиться»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что в руках Киева есть рычаг в виде нефтепровода «Дружба» на тот случай, если Венгрия все-таки не захочет отказаться от российской нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним (нефтепроводом – ред.) что-то случилось. Но, опять-таки, это в руках правительства и президента», — сказала Зеркаль.

По ее словам, непосредственно украинским властям необходимо решить, действительно ли Киев хочет вести диалог с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном «на том языке, который он понимает» и который он навязывает Евросоюзу, или к этому не готовы.

Нефтепровод «Дружба» берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее пролегает на территории Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы, обеспечивая эти страны российской нефтью.

Ранее сообщалось, что Украина решила продлить соглашение с Венгрией об импорте газа до марта 2023 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть