В Киеве предупредили Венгрию, что с нефтепроводом «Дружба» может «что-то случиться»

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что в руках Киева есть рычаг в виде нефтепровода «Дружба» на тот случай, если Венгрия все-таки не захочет отказаться от российской нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним (нефтепроводом – ред.) что-то случилось. Но, опять-таки, это в руках правительства и президента», — сказала Зеркаль.

По ее словам, непосредственно украинским властям необходимо решить, действительно ли Киев хочет вести диалог с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном «на том языке, который он понимает» и который он навязывает Евросоюзу, или к этому не готовы.

Нефтепровод «Дружба» берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее пролегает на территории Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы, обеспечивая эти страны российской нефтью.

Ранее сообщалось, что Украина решила продлить соглашение с Венгрией об импорте газа до марта 2023 года.