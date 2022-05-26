В «Единой России» предложили создать особую экономическую зону в Донбассе

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия предлагает создание особой экономической зоны на территориях Донецкой и Луганской народных республик, передает РИА «Новости».

Кроме того, предлагается обеспечить возврат определенной части капитальных затрат при строительстве производственных объектов.

На прошлой неделе правительство Луганской народной Республики (ЛНР) установило курс российской валюты к украинской при определении цен на товары и услуги, где одна гривна равна двум рублям.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.

22 февраля руководства ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией.