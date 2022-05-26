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В Госдуме захотели ввести запрет для иностранцев на разработку недр России

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Правительство захотело ввести запрет на доступ иностранных компаний к разработке российских недр. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на актуальный перечень первоочередных действий для развития экономики в условиях санкционного давления.

Российское правительство готовит поправки, которые запретят выдачу лицензий иностранным недропользователям. Соответствующая инициатива уже внесена в перечень. При этом депутаты Госдумы собираются принять закон до конца весенней сессии.

В законе указывается, что на федеральном уровне в законе «О недрах» необходимо закрепить возможность предоставления доступа к недрам России лишь отечественным юрлицам и ИП.

В пояснительной записке указали, что новая норма позволит обезопасить отечественные проекты добычи от выхода зарубежных инвесторов при введении новых антироссийских санкций.

В начале мая президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете для иностранных инвесторов участвовать в организации регулярных перевозок на уровне взаимодействия с государством и муниципалитетами.

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