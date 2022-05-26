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Раскрыта сумма замороженных ЕС активов Банка России

Reuters: страны Евросоюза заморозили активы ЦБ России на сумму порядка 23 млрд евро

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Страны Европейского союза смогли заморозить активы Банка России (Центробанк) на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд). Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на Еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.

По его словам, из этих замороженных активов лишь менее одной десятой находится в Евросоюзе, согласно данным, полученным Еврокомиссией от 27 государств ЕС.

Также Рейндерс указал, что замороженные в Евросоюзе €23 млрд являются «ничтожно малой цифрой по сравнению со 100 миллиардами, замороженными США».

Ранее сообщалось, что ЕС в рамках санкций в отношении РФ заморозил активы российских предпринимателей на сумму порядка €10 млрд.

В результате российские бизнесмены потеряли доступ к яхтам, недвижимости и другим активам на сумму чуть меньше €10 млрд. При этом на 8 апреля эта цифра была на уровне €6,7 млрд.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Санкции против России
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