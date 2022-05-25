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Путин заявил, что инфляция в стране замедлилась и по итогам года может составить 15%

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Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в стране замедлилась и по итогам 2022 года может составить не более 15%. Об этом глава государства сказал в ходе заседания президиума Госсовета, пишет «Интерфакс».

«По итогам 2022 года, во всяком случае мы исходим из этого, (инфляция) не превысит 15%», — сказал он.

Путин добавил, что российская экономика движется с наиболее лучшей динамикой, чем прогнозировали некоторые аналитики. Уровень безработицы, например, даже снизился до 4%, в то время как ожидался всплеск этого показателя.

На это глава министерства труда Антон Котяков сказал, что ситуация на рынке труда сейчас стабильная. В центрах занятости зарегистрированы около 673 тыс. россиян, на портале «Работа России» открыто 2 млн вакансий.

Ранее 25 мая пресс-служба Банка России сообщила, что инфляционные ожидания населения в мае 2022 года снизились до 11,5%, что сопоставимо с показателями аналогичного периода 2021 года. Снижение инфляционных ожиданий происходит уже второй месяц подряд.

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