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В результате ситуации на Украине 70 государств могут столкнуться с дефолтом

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Reuters

Более 70 стран могут столкнуться с дефолтом из-за роста цен и ставок по кредитам, которые, в свою очередь, вызваны ситуацией на Украине. Об этом изданию The Wall Street Journal рассказал администратор программы развития ООН Ахим Штайнер.

Штайнер уточнил, что конфликт на Украине усугубляет кризис в других государствах.

«Мы стараемся отвечать на кризис сопоставимым с его масштабом способом. У многих развивающихся экономик в запасе просто не осталось никаких денег», — сказал он на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Администратор программы развития ООН не уточнил, какие именно страны он имеет в виду. Он отметил, что западные страны тратят на Украину существенную часть бюджета, которая выделена для оказания помощи другим государствам.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед выпускниками американского университета Сетон-Холл, рассказал о главных угрозах для мира и предупредил бывших студентов, что они вступают «в мир, полный опасностей».

Среди этих опасностей генсек ООН перечислил проблему изменения климата, рост социального неравенства, эпидемиологическую ситуацию в мире и угрозу глобального голода.

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