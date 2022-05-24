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Глава Минторга США Раймондо призвала изолировать Россию от преимуществ мировой экономики

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Власти США считают, что Россия на продолжительное время должна лишиться преимуществ от участия в мировой экономике и заплатить серьезную цену за проведение военной спецоперации на Украине. Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо, в ответ на вопрос о необходимости выплаты Россией «репараций» Украине, передает ТАСС.

«Да, но даже сверх того <...>, они должны быть на долгое время лишены преимуществ, которые дает мировая экономика, мировой экономический порядок», — сказала она на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Раймондо также подчеркнула, что в ближайшее время не стоит ждать снятия веденных санкции против России.

Глава американского министерства добавила, что Вашингтон пока не может даже начать обсуждать возможность нормализации отношений с Россией до окончания ее спецоперации.

Ранее Джина Раймондо исключила возможность скорого снятия ограничений на экспорт, введенных против России.

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