Больше 50% американцев выступили за безопасные для экономики США антироссийские санкции

Более половины граждан Соединенных Штатов не поддерживают введение антироссийских санкций, если они нанесут ущерб американской экономике, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на агенство Associated Press (AP) и исследовательский центр NORC.

Согласно исследованию, за введение как можно более эффективных ограничительных мер в отношении РФ без учета экономических последствий выступили 45% опрошенных. Мнение, что санкции не должны вредить экономике страны, высказали 51% респондентов.

Опрос проводился в период с 12 по 16 мая с участием 1172 взрослых американцев. Погрешность исследования составляет не более 0,4%. В материалах отмечается, что в марте статистика была обратной.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции Вооруженных сил РФ на территории Украины. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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