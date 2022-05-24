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Больше 50% американцев выступили за безопасные для экономики США антироссийские санкции

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Более половины граждан Соединенных Штатов не поддерживают введение антироссийских санкций, если они нанесут ущерб американской экономике, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на агенство Associated Press (AP) и исследовательский центр NORC.

Согласно исследованию, за введение как можно более эффективных ограничительных мер в отношении РФ без учета экономических последствий выступили 45% опрошенных. Мнение, что санкции не должны вредить экономике страны, высказали 51% респондентов.

Опрос проводился в период с 12 по 16 мая с участием 1172 взрослых американцев. Погрешность исследования составляет не более 0,4%. В материалах отмечается, что в марте статистика была обратной.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции Вооруженных сил РФ на территории Украины. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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