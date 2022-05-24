Титов заявил о снижении размера штрафов в отношении бизнеса на 34% в 2021 году

Средний размер штрафов в отношении бизнеса в 2021 году в среднем сократился на 34%, до 30 млрд рублей. Об этом ТАСС заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Штрафы стали более «легкими». При росте количества наложенных штрафов их общая сумма сократилась с 42,3 млрд рублей до 30 млрд рублей. Таким образом, средний штраф стал меньше на 34%», — отметил Титов.

По его словам, в России необходимо улучшить качество анализа контрольно-надзорной деятельности. Речь идет об объединении в единую систему данных Росстата, судебной статистики, региональных и муниципальных органов контроля. В итоге должна появиться возможность исследования как частоты проверок, так и их последствий.

23 мая на встрече с российскими женщинами-экспортерами спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Российскому бизнесу сейчас необходимо обратить внимание на те ниши, которые освободили ушедшие зарубежные компании.