В ЕК заявили о серьезном замедлении экономического роста ЕС из-за ситуации на Украине

Спецоперация России на Украине привела к существенному влиянию на экономику Евросоюза (ЕС). Об этом в интервью газете La Stampa заявил заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

«Из-за ситуации на Украине ЕС оказался в беспрецедентной ситуации. Согласно нашим прогнозам, рост продолжится в этом году, а также в следующем», — отметил Домбровскис.

Он добавил, что, несмотря на рост показателей, экономика ЕС столкнулась с серьезными рисками снижения темпов роста из-за геополитической обстановки.

21 мая Financial Times написала, что в странах Балтии и Восточной Европе наблюдается наибольший рост потребительских цен в Евросоюзе из-за энергетической зависимости от России. По информации газеты, треть стран — членов ЕС столкнулись с двузначной инфляцией. Так, сильнее всего страдает Эстония, где за год потребительские цены увеличились практически на 19%.