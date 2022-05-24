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В ЕК заявили о серьезном замедлении экономического роста ЕС из-за ситуации на Украине

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Спецоперация России на Украине привела к существенному влиянию на экономику Евросоюза (ЕС). Об этом в интервью газете La Stampa заявил заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

«Из-за ситуации на Украине ЕС оказался в беспрецедентной ситуации. Согласно нашим прогнозам, рост продолжится в этом году, а также в следующем», — отметил Домбровскис.

Он добавил, что, несмотря на рост показателей, экономика ЕС столкнулась с серьезными рисками снижения темпов роста из-за геополитической обстановки.

21 мая Financial Times написала, что в странах Балтии и Восточной Европе наблюдается наибольший рост потребительских цен в Евросоюзе из-за энергетической зависимости от России. По информации газеты, треть стран — членов ЕС столкнулись с двузначной инфляцией. Так, сильнее всего страдает Эстония, где за год потребительские цены увеличились практически на 19%.

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