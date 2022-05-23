Власти Нидерландов попросили ЕК прояснить вопрос оплаты российского газа

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте попросил Еврокомиссию (ЕК) разъяснить свои рекомендации по оплате российского газа, пишет Bloomberg.

По словам Рютте, ЕК «не очень точна» в своих рекомендациях, касающихся оплаты российского газа.

Как отмечает агентство, Еврокомиссия издала несколько руководств по этому опросу, однако ни разу не уточняла письменно, не противоречит ли открытие рублевых счетов ее санкциям. Более того, представитель Еврокомиссии Эрик Мамер еще более усложнил ситуацию, заявив на прошлой неделе, что открытие рублевого счета нарушит режим санкций блока. В руководстве ЕС также указывается, что платеж может быть произведен на счет в евро или долларах, но тогда покупателю необходимо будет объявить транзакцию завершенной, пишет Bloomberg.

31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами. Согласно указу, покупатели российского газа обязаны открыть рублевый и валютный счета в Газпромбанке для оплаты поставок топлива. 15 мая Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщил, что ЕС собирается предложить газовым импортерам решение, которое позволит не нарушать санкции при покупке российского топлива и «эффективно удовлетворять» требования Москвы об оплате в рублях.