Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Эксперт Зверев: вспышка оспы обезьян не сможет перейти в эпидемию 00:23
Лавров: западные политики, призывающие «победить Россию», плохо знают историю 00:19
Лавров: РФ серьезно подумает, нужны ли ей предложения Запада по возобновлению... 00:15
Airbus получит $1,5 млрд за техобслуживание почти 500 военных вертолетов армии... 00:13
Агент футболиста «Фиорентины» Кокорина рассказал о будущем игрока 00:12
Лавров полагает, что экономические связи России и Китая будут расти быстрее 00:04
Scotsman: Великобритании грозит дефицит бутылок для пива из-за энергокризиса 00:01
Небензя: Вашингтон предлагал $10 млн за «доказательства» причастности... 23.05.2022, 23:53
Мбаппе не исключил, что в будущем подпишет контракт с мадридским... 23.05.2022, 23:51
Лавров: Россия будет полагаться на себя и те страны, которые «не... 23.05.2022, 23:45
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Власти Нидерландов попросили ЕК прояснить вопрос оплаты российского газа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте попросил Еврокомиссию (ЕК) разъяснить свои рекомендации по оплате российского газа, пишет Bloomberg.

По словам Рютте, ЕК «не очень точна» в своих рекомендациях, касающихся оплаты российского газа.

Как отмечает агентство, Еврокомиссия издала несколько руководств по этому опросу, однако ни разу не уточняла письменно, не противоречит ли открытие рублевых счетов ее санкциям. Более того, представитель Еврокомиссии Эрик Мамер еще более усложнил ситуацию, заявив на прошлой неделе, что открытие рублевого счета нарушит режим санкций блока. В руководстве ЕС также указывается, что платеж может быть произведен на счет в евро или долларах, но тогда покупателю необходимо будет объявить транзакцию завершенной, пишет Bloomberg.

31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами. Согласно указу, покупатели российского газа обязаны открыть рублевый и валютный счета в Газпромбанке для оплаты поставок топлива. 15 мая Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщил, что ЕС собирается предложить газовым импортерам решение, которое позволит не нарушать санкции при покупке российского топлива и «эффективно удовлетворять» требования Москвы об оплате в рублях.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть