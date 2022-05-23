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Банк России опроверг сообщения об ограничениях на снятие наличных

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Банк России в своем Telegram-канале опроверг распространяемую в сети информацию о возможном введении ограничений на снятие наличных.

«Проблемы с доступностью рублевой наличности в стране нет. Ограничений никаких не вводится», — заявил регулятор, комментируя распространяемые в сети сообщения якобы о письме ЦБ некоторым кредитным организациям, согласно которому они должны будут ограничить выдачу срочных вкладов до миллиона рублей в месяц, утвердить лимит на снятие наличных в банкоматах в размере не более 50 тысяч рублей, а также запретить досрочное прекращение вкладов.

В ЦБ также напомнили, что при закрытии вкладов раньше срока можно потерять «накопленные проценты» и призвали пользоваться данными официальных источников, а не анонимных Telegram-каналов.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники, «близкие к правительству РФ и ЦБ», писала, что Банк России начал покупать валюту у экспортеров через других участников рынка, добиваясь сдерживания курса рубля от неконтролируемого укрепления. Однако, пресс-служба Банка России опровергла эту информацию

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