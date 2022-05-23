В Польше заявили о росте цен на сжиженный газ из-за невозможности замены топлива из РФ

Польша не может заменить российский сжиженный газ, что вызвало значительный рост цен на данное топливо. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

«У нас сегодня нет соответствующей инфраструктуры, чтобы полностью заменить импорт сжиженного газа из России поставками с других направлений. Подорожание коснется не только водителей», — отметили в публикации.

В издании указали, что в 2022 году цены на сжиженный газ выросли уже на несколько десятков процентов. Причем повышение будет продолжаться и дальше. Все из-за того, что польское производство может обеспечить лишь 20% спроса, а 60% топлива шло из России.

По словам председателя правления Польской палаты сжиженного газа Павла Бельского, альтернативой российским поставкам могут стать поставки через порты ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). Однако у страны нет необходимого количества цистерн для транспортировки газа.

Ранее в понедельник уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что власти страны расторгают соглашение на поставку российского газа.