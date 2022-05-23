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В Tetra Pak не подтвердили информацию об уходе компании с российского рынка

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Global Look Press

Представитель транснациональной компании Tetra Pak рассказал ТАСС, что фирма не собирается покидать территорию РФ.

«В настоящее время Tetra Pak продолжает работать на российском рынке. Производство упаковочного материала на фабрике Tetra Pak в Московской области и отгрузки на предприятия пищевой отрасли продолжаются», — отметил он.

Ранее РИА «Новости» сообщало со ссылкой на свои источники, что головной офис Tetra Pak больше не контактирует с российским АО «Тетра Пак» в связи с введенными против РФ санкциями.

До этого стало известно, что Россия и Турция начали новую фазу переговоров о замене уходящих из РФ брендов турецкими.

23 мая сеть Levi Strauss & Co решила окончательно покинуть российский рынок после 29 лет работы. По мнению экспертов, партнеры компании, работающие по франшизе, на этом фоне могут наладить параллельный импорт Levi's в страну.

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