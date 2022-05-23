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В Словакии заявили об оставшихся запасах нефти на 105 дней

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Regis Duvignau/Reuters

У Словакии остались запасы нефти на 105 дней, природный газ же остался всего на месяц. Об этом сообщает TASR, ссылаясь на исполнительного директора Словацкой нефтегазовой ассоциации Рихарда Квасньовского.

«В стране нефти осталось примерно на 105 дней, запасы природного газа оцениваются в 30 дней», — отметил Квасньовский.

Он добавил, что в Словакии подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены на четверть. Их общий объем составляет 3,5 млрд кубометров. При этом ПХГ владеют коммерческие компании. Из-за этого государству сложнее влиять на их работу.

Словакия получает более 85% потребляемого газа из России. В будущем поставки могли бы приходить из США и стран Персидского залива или Норвегии. Однако стоимость этого сырья и затраты на доставку значительно выше, чем стоимость российского газа.

16 мая руководитель дипведомства Словакии Иван Корчок по прилете в Брюссель на встречу глав МИД стран Евросоюза (ЕС) заявил, что страна нуждается в трехлетнем переходном периоде для отказа от нефти из России.

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