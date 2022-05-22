Алекперов заявил, что ЕС не сможет заменить российскую нефть

Экс-руководитель российской нефтегазовой компании «Лукойл» Вагит Алекперов заявил, что Евросоюзу не удастся найти замену российской нефти в среднесрочной перспективе в случае введения эмбарго на нефтяные поставки. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием Financial Times.

«Невозможно найти замену такому крупному энергетическому экспортеру, как Россия, даже в среднесрочной перспективе», — сказал бизнесмен.

По его словам, если введут эмбарго, то РФ будет вынуждена сократить нефтедобычу и заморозить скважины, как это было в начале пандемии коронавируса в 2020 году, так как «невозможно в одночасье перенаправить все европейские объемы на другие рынки». Бывший глава «Лукойла» считает, что эмбарго на нефть из России было бы «шоком для всех» и «наиболее негативным вариантом развития событий» для всех сторон.

Он также указал, что на строительство новой инфраструктуры для перенаправления российской нефти, которая в данный момент поступает в Европу, уйдут годы.

Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что страны-члены Евросоюза в настоящее время не могут согласовать эмбарго на импорт российской нефти.

До этого стало известно, что эмбарго на нефть из РФ не прописано в базовом сценарии весеннего экономического прогноза Еврокомиссии на 2022–2023 годы.

Введение нефтяного эмбарго против России в ЕС активно обсуждают с начала мая, но пока диалог по этому вопросу не привел к консенсусу. В частности, соответствующий запрет блокирует Венгрия, настаивая на продлении периода перехода и/или вывода страны из ограничений. При этом отказаться от российской нефти полностью не готов не только Будапешт, но и ряд других государств, в том числе Болгария.