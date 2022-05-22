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Украинские СМИ опубликовали видео с большими очередями на АЗС в Киеве

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Издание «Страна.ua» опубликовало видео, на котором в очереди перед АЗС видны сотни автомобилей, передает РИА «Новости».

По данным портала, подобная ситуация с топливом на Украине наблюдается уже не первый месяц.

Как отметил директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко, ситуация может продлиться до окончания боевых действий, так как в стране «разбомблены нефтебазы и завод, сложная логистика из европейских стран».

Ранее государственная экологическая инспекция Украины прекратила проверки качества топлива на АЗС на всей территории страны с 13 марта в связи с военным положением.

С 24 февраля проверки не производились лишь в тех регионах страны, где шли боевые действия. По итогам I квартала 2022 года ведомство отчиталось, что на автозаправках было проведено 113 проверок, в результате которых вынесено 148 решений об устранении различных несоответствий.

До этого стало известно, что один из народных депутатов Украины выступил с предложением отказаться от символов «V» и «Z» на выдаваемых в стране автомобильных номерных знаках.

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